В Самарской области пенсионер получил серьезные ожоги из-за утечки бытового газа

По некоторым данным, речь идет о поражении 40% кожи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 июня в Ставропольском районе Самарской области произошло ЧП. Около 11 часов вечера на ул.Мира в селе Хрящевка в жилом доме раздался громкий хлопок, от которого вылетели несколько стекол.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», все дело в утечке бытового газа из газовой плиты. Хозяин дома не обратил внимания на запах и чиркнул спичкой. В результате мужчина получил серьезные ожоги – по некоторым данным, речь идет о поражении 40% его кожи.

Каким-то чудом в тот день не начался пожар, а потому имущество пенсионера и его соседей не пострадало. Сам мужчина сейчас находится в больнице, врачи прилагают все силы, чтобы спасти 82-летнего пациента.

По факту ЧП сейчас проводится проверка, но на данный момент не ясно, по каким причинам произошла утечка газа и может ли подобное повториться.