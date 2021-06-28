Следователи устанавливают причины ДТП с двумя погибшими детьми в Самарской области

В аварии погибли три человека. Фото - прокуратура Самарской области

Следователи выясняют причины ДТП в Самарской области, в котором погибли три человека, в том числе, двое малолетних детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщают в следственном управлении СК РФ региона.

Авария произошла вечером в субботу, 26 июня. На 129-м км трассы "Самара-Оренбург-Герасимовка" столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Qashqai. В результате ДТП погибли три человека - водитель "Ниссана" и двое детей, которые ехали в "Солярисе".

Кроме того, семь человек, среди которых 11-летний ребенок", были доставлены в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства, предшествующие аварии.

Ранее в Самарской области завершила работу комиссия по выявлению причин большого количества аварий с погибшими в регионе.