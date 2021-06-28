Три легкоатлета из Самарской области выиграли медали чемпионата России

Софья Палкина стала обладательницей золотой медали в метании молота

Три спортсмена из Самарской области стали призерами на чемпионате России по легкой атлетике.

Турнир проходил в Чебоксарах с 23 по 27 июня, было разыграно 42 комплекта наград.

Участие в соревнованиях принимали и самарские спортсмены, которые заработали медали. Анна Авдеева завоевала бронзу в толкании ядра, Александр Юрченко взял серебро в тройном прыжке, а Софья Палкина победила в метании молота.

На чемпионате также присутствовали министр спорта РФ Олег Матыцин и олимпийская чемпионка, советская и российская легкоатлетка, сейчас исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики, Ирина Привалова, которые встретились с тренерами и спортсменами.

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