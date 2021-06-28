Суд прекратил дело о банкротстве компании, владеющей самарским ТЦ "Империя"

Торговый центр "Империя" работает уже около 20 лет. Фото - Яндекс.Панорама

Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве ООО "ПТК "Рейтинг", которое является владельцем двух корпусов самарского торгового центра "Империя". Соответствующая информация имеется в документах дела.

В 2017-м году в компании ввели процедуру банкротства после того, как в суд поступило заявление от налоговой службы из-за долга в 65,5 млн рублей. В дальнейшем долг был погажен.

Поскольку задолженности были погашены, суд принял решение прекратить производство о банкротстве.

Торговый центр "Империя" открылся около 20-ти лет назад и в настоящее время уже не пользуется большой популярностью у посетителей, поскольку в городе появилось множество торговых площадок нового формата.