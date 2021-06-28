В двух районах Самары отключат горячую воду

В Самаре в некоторых домах отключат горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в двух районах города отключат горячую воду из-за гидравлических испытаний. Об этом сообщает "ПАО "Т Плюс".

Отключения пройдут в период с 30 июня по 13 июля в Кировском и Промышленном районах. Горячей воды не будет в границах Ракитовского шоссе, улиц Мелекесской, Магистральной, Литвинова, Конного проезда, улиц Земеца, Воеводина, Товарной, проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинской, Стара Загора, проспекта Кирова, Московского шоссе, улиц Ново-Вокзальной, Солнечной и Ташкентской.

Если во время гидравлических испытаний найдут какие-либо повреждения на трубах, то их будут чинить, а горячую воду подадут лишь после того, как все отремонтируют.

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