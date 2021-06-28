Спортсменка из Тольятти стала призером первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Российский дуэт оказался на втором месте на первенстве Европы
Спортсменка из Тольятти Елизавета Выпряжкина стала призером первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ.
Соревнования среди спортсменов в возрастных группах до 19-ти и 24-х лет проходили в Польше. На старт вышли более 750-ти спортсменов из 37-ми стран Европы. Тольяттинка выступала в паре с Софией Штиль из Алтайского края.
Девушки выступали на дистанции в 200 метров в возрастной категории до 19 лет и заняли второе место, уступив лишь паре из Венгрии. На третью ступеньку подиума поднялись спортсменки из Испании.
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