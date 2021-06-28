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Спорт28 июня 2021 16:47

Спортсменка из Тольятти стала призером первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Российская пара гребцов завоевала серебряные медали
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Российский дуэт оказался на втором месте на первенстве Европы

Российский дуэт оказался на втором месте на первенстве Европы

Спортсменка из Тольятти Елизавета Выпряжкина стала призером первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования среди спортсменов в возрастных группах до 19-ти и 24-х лет проходили в Польше. На старт вышли более 750-ти спортсменов из 37-ми стран Европы. Тольяттинка выступала в паре с Софией Штиль из Алтайского края.

Девушки выступали на дистанции в 200 метров в возрастной категории до 19 лет и заняли второе место, уступив лишь паре из Венгрии. На третью ступеньку подиума поднялись спортсменки из Испании.

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