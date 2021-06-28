Студенты-отличники получили медали за блестящие достижения в учебе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил медали выпускникам-отличникам, набравшим максимальный балл на ЕГЭ, победителям олимпиад и ребятам, добившимся значимых успехов в спорте и общественной деятельности.

По последним данным, школьники самарского региона получили 150 результатов в сто баллов, при этом, шестеро набрали 100 баллов по двум предметам, а Артем Агарков, выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея, набрал 100 баллов по трем предметам (русский язык, математика и физика). Глава региона вручил ему медаль "За особые заслуги в учении".

Теперь выпускникам предстоит поступить в вузы. Губернатор уверен, что ребята останутся в регионе. "У каждого из вас есть очень серьезные планы на будущее. И я рассчитываю, что вы его свяжете с родной землей, с Самарской областью. Благодаря решению президента страны Владимира Владимировича Путина, у нас на 1039 бюджетных мест в вузах стало больше. Кроме того, есть бюджетные места, которые функционируют за счет средств областного бюджета. Есть целевой набор, который дает дополнительные возможности для выпускников школ, для самих университетов", - рассказал Дмитрий Азаров.

Мотивировать выпускников остаться помогут и выплаты в 10 тысяч рублей, которые они получат, поступив в учебные заведения Самарской области.