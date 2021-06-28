Беспилотник, летающий без оператора, резидент "Жигулевской долины" покажет на МАКСе

Беспилотник способен выполнять задачи без участия оператора

Резидент "Жигулевской долины" компания "ИТ "Сокол" представит на авиасалоне МАКС беспилотник, который может работать без контроля со стороны оператора.

На авиасалоне продемонстрируют работу комплекса и проведут показательные запуски, когда оператор будет находиться в Жуковском, а аппарат - в Тольятти.

Беспилотник прошел всесторонние испытания и уже используется нефтяными компаниями и горнодобывающими производствами. Дрон хранится в специальном контейнере, перезаряжает батареи за 60 минут и может использоваться при температуре от -20 до +45 градусов по Цельсию.

Беспилотник можно задействовать для охраны различных территорий, искать пропавших людей, патрулировать леса и прибрежные зоны для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

- Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные,

социально значимые проекты. Главной площадкой региона для разработчиков уникальных

продуктов и технологий является наш технопарк "Жигулевская долина". Вместе со

статусом резидента такие компании получают возможность получить целый спектр

услуг - от консультирования до помощи в привлечении финансирования, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.