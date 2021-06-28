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Происшествия28 июня 2021 19:22

В Жигулевске восемь раз судимый мужчина попался за кражу телефонов у мамы и бабушки

Ранее его привлекали за незаконное распространение наркотиков
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Многократно судимый мужчина воровал у матери и бабушки

Многократно судимый мужчина воровал у матери и бабушки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске вынесли приговор местному жителю, который украл телефоны у своих родственников, при этом ранее был восемь раз судим за различные преступления, в том числе, за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.

В конце прошлого года 33-летний мужчина брал сотовые телефоны у мамы и бабушки якобы во временное пользование. Однако, возвращать их не собирался и сдавал в ломбард. Родственники оценили ущерб в 7 тысяч рублей, при этом , ранее мужчину уже судили за кражу телефона у матери.

На этот раз его снова признали виновным и приговорили к десяти месяцам колонии строгого режима.