В Жигулевске восемь раз судимый мужчина попался за кражу телефонов у мамы и бабушки

Многократно судимый мужчина воровал у матери и бабушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске вынесли приговор местному жителю, который украл телефоны у своих родственников, при этом ранее был восемь раз судим за различные преступления, в том числе, за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщают в прокуратуре Самарской области.

В конце прошлого года 33-летний мужчина брал сотовые телефоны у мамы и бабушки якобы во временное пользование. Однако, возвращать их не собирался и сдавал в ломбард. Родственники оценили ущерб в 7 тысяч рублей, при этом , ранее мужчину уже судили за кражу телефона у матери.

На этот раз его снова признали виновным и приговорили к десяти месяцам колонии строгого режима.