Спортивный комплекс «МТЛ Арена 2» в Самаре начнет работать к началу учебного года

Спортивный комплекс «МТЛ Арена 2» в Самаре начнет работать к началу учебного года. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Здание открыли в 2014-м году, но оно так и не работало в полном объеме, поскольку там сразу же выявили проблемы – усадку фундамента и подтопление паркинга.

Сейчас все недочеты устранены. В комплексе появится универсальный игровой зал и ледовая арена, а также необходимое количество раздевалок и спортинвентаря.

Универсальный спортзал будут использовать БК «Самара», а на хоккейной площадке будут тренироваться фигуристы и хоккеисты.

- Не позднее 15 августа должно быть все готово. В это время родители вместе с детьми начнут возвращаться в город с отдыха, готовиться к учебному году, и к этому времени должно быть понимание, как будут работать спортивные секции, - сказал Дмитрий Азаров.