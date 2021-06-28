Концепцию развития исторического поселения представили в Самаре

В Самаре обсуждают, как в современном городе сохранять историческое наследие

В Самаре представили концепцию развития исторического поселения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас идет работа по созданию правовой и методологической основы реновации исторической среды, а также формирование комплексной инвестиционно-градостроительной программы. Кроме того, разрабатываются пилотные проекты, направленных на восстановление исторических элементов и их современное использование.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил городской администрации совместно с Корпорацией развития региона до 1 августа утвердить механизм работы с исторической частью региональной столицы. «Мы все аспекты концептуально проговорили, теперь необходимо планы и наработки претворять в жизнь», - сказал глава региона.

Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич отметил, что парламентарии готовы подключиться к поиску инвесторов ради сохранения истории и культуры города. «Самара – это настоящий город на Волге. И сегодня все люди отмечают и радуются, как меняется облик. Мне, как жителю Самары, очень приятно, что поднимаются вопросы именно привидения в порядок центральной части, где есть старые дома», - сказал депутат.