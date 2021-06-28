В Самаре на пассажиров без масок в транспорте с начала года составили 300 протоколов

В Самаре в общественном транспорте нужно ездить в масках. Фото - администрация Самары

В Самаре с начала года составили порядка 300 административных протоколов в отношении граждан, которые отказывались использовать маски в общественном транспорте. Об этом сообщили в городской администрации.

В городе продолжает действовать масочный режим, средства защиты нужно использовать в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте. На граждан, которые категорически отказываются надевать маски, составляют административные протоколы.

За прошедшие сутки в Самаре выявили 100 новых заразившихся коронавирусом.