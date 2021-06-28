В Самарской области с Росгвардией обсудили обеспечение правопорядка в регионе

В Самаре с Росгвардией обсудили вопросы безопасности в регионе

В Самарской области в региональном правительстве обсудили вопросы обеспечения правопорядка в губернии. В понедельник, 28 июня, губернатор Дмитрий Азаров встретился с командующим Приволжским округом Росгварди генерал-полковником Александром Порядиным.

Порядин рассказал, что Самарская область особенно близка ему, поскольку здесь он отслужил 4 года и отсюда поступил в академию генерального штаба.

Он поблагодарил главу региона за содействие в установке памятника, на котором высечены имена Героев Советского Союза и Героев РФ, которые служили в войсках правопорядка в Приволжье.

На встрече присутствовал депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич, который отметил, что готов сотрудничать с командованием по возникающим вопросам.

- Решение целого ряда вопросов, касающихся военнослужащих, сотрудников силовых органов, Игорь Валентинович Станкевич традиционно отстаивает на федеральном уровне. Он готов реагировать на запросы Росгвардии в отработке тех или иных проблемных тем – не только в части внесения изменений в законодательство, но и защиты прав сотрудников и их семей, - сказал Дмитрий Азаров.