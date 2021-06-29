В Самарской области конец июня будет очень жарким, а с 1 июля станет чуть прохладнее

Конец июня в Самаре будет аномально жарким Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни. По прогнозу, во вторник 29 июня, в регионе сохранится аномальная жара до +38 градусов, а уже с 1 июля 2021 года температура воздуха станет чуть ниже.

Днем, 29 июня, в регионе будет переменная облачность, местами по области возможны грозы и град. Температура воздуха достигнет +38 градусов, ночью до +23.

30 июня в Самаре будет чуть прохладнее до +33 градусов, по области днем до +35. Ночью возможен кратковременный дождь, местами по области пройдут ливни с градом.

С 1 июля 2021 года температура воздуха по прогнозу пойдет на спад. Так, днем в Самарской области будет до +29 градусов, а ночью до +21. Ночью также местами пройдут кратковременные дожди.