Рассказываем, сколько стоит спасение от жары в Самаре

В Самаре увеличился спрос на пляжную атрибутику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики популярного сайта бесплатных объявлений «Авито» посчитали, сколько будет стоить набор товаров для купания и пляжного отдыха для жителей Самары. В период аномальной жары, когда температура воздуха достигает +38 градусов, горожане все чаще начали интересоваться пляжной атрибутикой.

- В Самаре товары для купания в прошедшую неделю стали популярнее на 94% по сравнению с неделей ранее, и на 62% в этом июне по сравнению с июнем прошлого года, - рассказали эксперты «Авито».

Самым популярным товаром в этом сезоне стали надувные бассейны, на втором месте поиска – ласты, а замыкают тройку лидеров надувные круги. Также самарцы часто покупают надувные матрасы для плавания и маски для ныряния под водой.

Надувной бассейн в Самаре можно купить в среднем за 2 тысячи рублей, что на 50% дороже, чем в прошлом году. Ласты в среднем стоят тысячу рублей, а надувной круг можно приобрести за 400 рублей. Кстати, цена на круги не поменялась с прошлого года, также как не изменилась стоимость масок для плавания – 1990 рублей в среднем. А вот надувной матрас вырос в цене на 82% и этим летом его можно приобрести в Самаре уже за 2 тысячи рублей.