В Тольятти пенсионер украл деньги у пьяного мужчины и попал на видео

Пожилой мужчина клюкой пододвинул к себе выпавшие купюры и ушел домой Фото: Кадр видео

В Тольятти на записи камеры видеонаблюдения попало преступление, совершенное пожилым мужчиной. Он подошел к молодому человеку, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на лавочке перед подъездом. За секунды до этого он пересчитывал деньги и, утомившись, решил вздремнуть, а наличные выпали из рук под лавочку.

Пожилой мужчина с клюкой аккуратно подошел к жертве и внимательно понаблюдал за ним. Затем, убедившись в надежности сна жертвы, присел рядом со спящим на корточки, аккуратно пододвинул клюкой деньги к себе. После чего пенсионер, озираясь и соблюдая бдительность, забрал купюры и зашел обратно в подъезд.

Заявил ли о пропаже в полицию выпивший мужчина, неизвестно. Возможно, найти злоумышленника ему помогли камеры видеонаблюдения.