Показываем страшные кадры момента столкновения скорой помощи и «Шкоды Октавия» в Отрадном

Скорую отбросило в КАМАЗ, машина перевернулась и загорелась. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Появилось видео момента ДТП со скорой, легковушкой и КАМАЗом в Отрядном Самарской области. Жуткое ДТП произошло 27 июня на улице Железнодорожная, 24. В результате аварии погиб 61-летний водитель машины скорой помощи, фельдшер находится сейчас в реанимации, также пострадали двое пациентов.

Как стало известно, машина скорой помощи везла двоих пациентов, водитель включил проблесковые маячки и сирену, но пропустить врачей оказались готовы не все. На перекрестке скорая попыталась проехать на красный сигнал светофора, но ей в бок врезалась «Шкода Октавия». От удара карету скорой помощи отбросило в стоящий на светофоре напротив КАМАЗ, скорая перевернулась на бок и загорелась.

В настоящее время продолжается проверка по факту ДТП в Отрадном. 30 июня в 10:30 в здании Кинель-Черкасского районного Дома культуры состоится прощание с погибшим водителем скорой помощи – Антоновым Александром Владимировичем.

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