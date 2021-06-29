В Куйбышевском районе Самары переложат 4,6 км водопроводных труб

В Куйбышевском районе переложат водопроводные трубы. Фото - "РКС Самара"

В Куйбышевском районе Самары заменят 4,6 км водопроводных труб. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

Работы планируется провести в этом году, заменив коммуникации на наиболее сложных участках.

В конце прошлого года коммунальщики приняли в эксплуатацию водопроводные сети Куйбышевского района. Как оказалось, трубы были уложены без необходимого заглубления, а в некоторых случаях и вовсе на поверхности. В результате трубы в зимний период промерзали, что приводило к сбоям в подаче воды.

Сейчас трубы переложат с соблюдением всех норм на необходимую глубину в несколько метров.