В «Крылья Советов» на просмотр приехал белорусский форвард Антилевский

30 июня самарцы проведут очередной контрольный матч на сборах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

На просмотр в «Крылья Советов» приехал 24-летний нападающий из Белоруссии Дмитрий Антилевский. Об этом сообщает официальный твиттер самарского клуба.

В послужном списке Антилевского выступление за БАТЭ, могилевский «Днепр», минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Также нападающий сыграл три матча за сборную Белоруссии.

В общую группу вернулись Дмитрий Цыпченко и Антон Зиньковский, Иван Сергеев пока тренируется с ограничениями.

В среду, 30 июня, «Крылья» сыграют контрольный матч на сборах в Сербии. Соперник – клуб «Раднички» из города Крагуевац.