Самарцы проведут еще два матчах на сборах

Самарские "Крылья Советов" проведут еще два контрольных матча на сборах в Сербии, говорится в сообщении клуба.

Самарцы сейчас готовятся к очередному сезону в премьер-лиге после победы в ФНЛ и тренируются в Сербии. Ранее в "Крылья" уже сыграли со "Спартаком" из Суботицы, победили "Пролетер" и уступили клубу "Будучност".

Ближайшие контрольный матч пройдет 30 июня, соперником будет "Раднички" из города Крагуевац. О следующей встрече сообщат позже.

В премьер-лиге "Крылья" начнут сезон в конце июля двумя домашними матчами - с грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком".

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