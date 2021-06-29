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Спорт29 июня 2021 15:06

"Крылья Советов" проведут еще два контрольных матча на сборах в Сербии

30 июня самарская команда сыграет с клубом "Раднички"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы проведут еще два матчах на сборах

Самарцы проведут еще два матчах на сборах

Самарские "Крылья Советов" проведут еще два контрольных матча на сборах в Сербии, говорится в сообщении клуба.

Самарцы сейчас готовятся к очередному сезону в премьер-лиге после победы в ФНЛ и тренируются в Сербии. Ранее в "Крылья" уже сыграли со "Спартаком" из Суботицы, победили "Пролетер" и уступили клубу "Будучност".

Ближайшие контрольный матч пройдет 30 июня, соперником будет "Раднички" из города Крагуевац. О следующей встрече сообщат позже.

В премьер-лиге "Крылья" начнут сезон в конце июля двумя домашними матчами - с грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком".

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