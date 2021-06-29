"Поехали": Дмитрий Азаров дал старт надвижки пролетов моста через Волгу

Глава региона дал старт надвижке пролетных строений

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке пролетных строений моста через Волгу.

- Даю старт надвижке первого пролета моста через Волгу. Поехали! - сказал глава региона.

Мост входит в состав транспортного маршрута Европа - Западный Китай. "Это важнейший не только для нашей страны, но и межгосударственного сотрудничества объект. Он находится в фокусе внимания президента страны Владимира Владимировича Путина. Благодаря его решению в 2018 году во время посещения Самарской области на основании моего обращения о внесении изменений в транспортную стратегию России началось строительство", - сказал Дмитрий Азаров.

Стоимость работ по возведению моста оценивают в 121 млрд рублей. Сейчас готовность объекта составляет 25%. Завершить строительство и открыть движение транспорта планируют к 2024 году.