«Крылья Советов» продлили контракт с Иваном Сергеевым

В прошлом сезоне Сергеев побил сразу несколько рекордов результативности. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили, что продлили контракт с нападающим Иваном Сергеевым. Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает официальный твиттер самарского клуба.

Напомним, Сергеев перешел в «Крылья» в августе прошлого года. За предыдущий сезон он забил 39 голов в 40 матчах за «КС», а также побил рекорд результативности ФНЛ.

Сейчас «Крылья» на сборах в Сербии. Впереди у самарцев еще два контрольных матча. Сезон для «КС» начнется в конце июля двумя домашними встречами - с «Ахматом» 25 июля и со «Спартаком» 30 июля.