В Самарской области ускорят поставку вакцин от коронавируса в прививочные пункты

В Самарской области ускорят поставку вакцин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну сократить время доставки вакцин от коронавируса в прививочные пункты.

- Главное, чтобы вакцина в кратчайшие сроки доставлялась по медицинским учреждениям. Попрошу отдельно исследовать этот вопрос и понять, в чем сложность и как нам сократить время доставки буквально до 3-4 часов, а не растягивать процесс на сутки, - сказал глава региона.

Сейчас в регионе порядка 416 тысяч человек завершили вакцинацию. Недавно в Самарскую область поставили более 50 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" и 1,5 тысячи вакцин "КовиВак".

Во время заседания оперштаба губернатор также обсудил, как минимизировать риски третьей волны пандемии. Как отмечают специалисты, достаточно соблюдать действующие ограничительные меры.

- Мы не отменяли ограничения в отличии от большинства субъектов России, поэтому ситуация у нас чуть получше. Сейчас требуются усилия, чтобы все меры, которые приняты постановлением, исполнялись, - сказал Дмитрий Азаров.