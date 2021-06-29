СВГК обеспечивает возможность газификации подворий сельчан Сергиевского района

Общий объем финансирования действующей восьмой инвестпрограммы ООО «СВГК» превышает 2, 3 млрд рублей.

В соответствии с инвестиционной программой ООО «Средневолжская газовая компания», утвержденной правительством Самарской области на период 2020 - 2024 гг, на текущий год запланирован значительный объем работ по техническому перевооружению сети газоснабжения Сергиевского района. Ведется проектирование и строительство газопроводов высокого и низкого давления до границ земельных участков жителей сел Черновка, Красносельское, а также поселков Кутузовский и Антоновка.

По завершении работ возможность подключиться к сети газоснабжения получат более трех десятков новых потребителей.

Для справки

Общий объем финансирования действующей восьмой инвестпрограммы ООО «СВГК» превышает 2, 3 млрд рублей.

СВГК - крупнейшая газораспределительная организация Самарской области, которая была создана в 1997 году. В зоне ответственности ООО «СВГК» находится более 24 тыс. километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, а также более 7 300 газорегуляторных пунктов, обеспечивающих стабильность газоснабжения потребителей.