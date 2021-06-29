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Общество29 июня 2021 17:44

В Самарской области прогнозируют грозу и град

Изнурительная жара постепенно пойдет на спад
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области прогнозируют сильные дожди

В Самарской области прогнозируют сильные дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вечером во вторник, 29 июня, прогнозируют грозу, град и сильный ветер. Об этом сообщают в МЧС региона.

Неблагоприятная погода ожидается также в среду. Местами по области возможны сильные ливни и шквалистые порывы ветра до 25-28 м/с. Объявлен оранжевый уровень опасности.

При этом в регионе установилась жаркая погода, днем температура воздуха доходит до +37 градусов. По данным Приволжского УГМС, изнурительная жара постепенно спадет и к концу рабочей недели будет не более +28 градусов.