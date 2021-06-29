Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2021 18:09

В Самарской области судили мужчину, сообщившего о ложном захвате вокзала

Мужчина сообщил, что вокзал якобы захватили двое неизвестных
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Самарской области мужчина сообщил о ложном минировании вокзала

В Самарской области мужчина сообщил о ложном минировании вокзала

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном захвате вокзала, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В марте текущего года мужчина, находившийся на железнодорожном вокзале станции Обшаровка Приволжского района, позвонил в региональную единую диспетчерскую службу и рассказал, что якобы двое неизвестных захватили здание вокзала. В этот же вечер звонившего задержали полицейские.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно.