В Самарской области судили мужчину, сообщившего о ложном захвате вокзала

В Самарской области мужчина сообщил о ложном минировании вокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор мужчине, который сообщил о ложном захвате вокзала, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В марте текущего года мужчина, находившийся на железнодорожном вокзале станции Обшаровка Приволжского района, позвонил в региональную единую диспетчерскую службу и рассказал, что якобы двое неизвестных захватили здание вокзала. В этот же вечер звонившего задержали полицейские.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно.