Экс-сотрудник колонии получил срок за взятку от заключенного в Самаре

В Самаре экс-сотрудника колонии приговорили к реальному сроку заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, который получил взятку от заключенного. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В декабре прошлого года мужчина, занимавший тогда должность старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны, получил около 15 тысяч рублей от заключенного за передачу ему двух мобильных телефонов.

Суд назначил бывшему сотруднику тюрьмы 3 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 75 тысяч рублей.