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Происшествия29 июня 2021 18:24

Экс-сотрудник колонии получил срок за взятку от заключенного в Самаре

Помимо реального срока заключения ему также выписали штраф
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре экс-сотрудника колонии приговорили к реальному сроку заключения

В Самаре экс-сотрудника колонии приговорили к реальному сроку заключения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, который получил взятку от заключенного. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В декабре прошлого года мужчина, занимавший тогда должность старшего техника группы инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения отдела охраны, получил около 15 тысяч рублей от заключенного за передачу ему двух мобильных телефонов.

Суд назначил бывшему сотруднику тюрьмы 3 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 75 тысяч рублей.