"Вагон Головкина" отправился в составе поезда по маршруту Самара-Москва в первый рейс

Каждое купе в вагоне выполнено в особом исполнении, призванном подчеркнуть увлечение Головкина. Фото - Дума городского округа Самара

В составе поезда, следующего из Самары в Москву, в свой первый рейс отправился "Вагон Головкина". Об этом сообщается на сайте самарской гордумы.

Каждое купе в вагоне выполнено в особом исполнении, призванном подчеркнуть то или иное увлечение знаменитого самарца. Пассажиры могут отправиться в путь, например, в купе "Меценат", "Архитектор", "Автомобилист", и по ходу маршрута узнать что-то новое о биографии Головкина.

Константин Головкин был купцом, миллионером, меценатом, основал художественный музей в Самаре. Он является автором проекта и владельцем известной дачи со слонами на берегу Волги. Головкин имел много увлечений, занимался археологией, коллекционированием, был художником, архитектором, а также первым самарским автомобилистом.

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