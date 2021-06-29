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Общество29 июня 2021 18:46

"Вагон Головкина" отправился в составе поезда по маршруту Самара-Москва в первый рейс

Каждое купе рассказывает о разносторонних увлечениях известного самарца
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Каждое купе в вагоне выполнено в особом исполнении, призванном подчеркнуть увлечение Головкина. Фото - Дума городского округа Самара

Каждое купе в вагоне выполнено в особом исполнении, призванном подчеркнуть увлечение Головкина. Фото - Дума городского округа Самара

В составе поезда, следующего из Самары в Москву, в свой первый рейс отправился "Вагон Головкина". Об этом сообщается на сайте самарской гордумы.

Каждое купе в вагоне выполнено в особом исполнении, призванном подчеркнуть то или иное увлечение знаменитого самарца. Пассажиры могут отправиться в путь, например, в купе "Меценат", "Архитектор", "Автомобилист", и по ходу маршрута узнать что-то новое о биографии Головкина.

Константин Головкин был купцом, миллионером, меценатом, основал художественный музей в Самаре. Он является автором проекта и владельцем известной дачи со слонами на берегу Волги. Головкин имел много увлечений, занимался археологией, коллекционированием, был художником, архитектором, а также первым самарским автомобилистом.

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