Началась надвижка первых пролетов моста через Волгу в Самарской области

Началась надвижка моста

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт одному из важнейших этапов строительства моста через Волгу в районе Климовки. Работы на этом участке ведутся уже больше года, сделано многое и 29 июня началась надвижка первых пролетных строений. Если раньше в воде только устанавливали опоры, то сейчас сама громада моста медленно поползла в сторону противоположного берега.

- Сегодня очень важный день, очень важный этап – старт надвижки первого пролета моста через Волгу. Я всех поздравляю с этим знаменательным событием. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к реализации этого проекта, - прокомментировал происходящее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, что распоряжение построить мост в 2018 году отдал президент РФ Владимир Путин после посещения Самарской области. Об этом жители региона мечтали десятилетиями. Сегодня это крупнейший в стране проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства. Сейчас мост уже готов на 25%, к концу года работы намерены завершить на 40%. Первый этап надвижки выполняет мостотряд №1, они уже собрали 1111,5 метров пролетного строения. Кстати, вес одного пролета составляет около 1,5 тысяч тонн. Всего нужно будет выполнить надвижку 25 пролетных строений, их длина составляет 156 метров. Пролеты потянутся друг к другу с двух сторон: с левого и правого берегов.