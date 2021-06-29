С начала года на водоемах Самарской области погибли трое детей

В регионе не советуют купаться в необорудованных местах. Фото - ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с начала года на водоемах погибли 27 человек, из которых трое детей. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным МЧС, чаще всего трагедии происходят на необорудованных пляжах, посещать которые не рекомендуется. В таких местах нет спасателей, а дно не проверено.

Также в МЧС отмечают, что алкогольное опьянение и жаркая погода являются дополнительными факторами, повышающими опасность.

Ранее в Самаре определили пляжи, на которых запрещено купаться.

Кроме того, произошел резонансный случай, когда при столкновении катера и лодки с ребенком погиб молодой мужчина.

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