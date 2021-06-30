В Самаре коронавирусом стали чаще болеть сотрудники ЖКХ, общепита и торговли

В Самарской области вакцинироваться предлагают всем желающим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области остается на достаточно высоком уровне, правда, все равно ниже среднероссийских показателей. При этом число заболевших растет во всех возрастных группах. Также на заседании оперативного штаба Самарской области рассказали, что чаще болеть стали представители нескольких социальных групп.

- Участились случаи заболевания среди работников сферы услуг, образования, торговли, ЖКХ, общественного питания. Наиболее вовлечены в эпидпроцесс работники офисов, транспортной сферы, торговли, - рассказали на заседании штаба.

Сейчас вернуть в коронавирусные госпитали пришлось еще 1170 коек для лечения больных с COVID-19 и подозрением на него. В первую очередь госпитализируют людей старше 60 лет. Из-за того, что все чаще болеют именно сотрудники предприятий, связанных с работой с людьми, в регионе задумались о введении системы коллективного иммунитета. Предприятия, где привиты 60% сотрудников, смогут работать даже при введении ограничений.

Напомним, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса. По данным оперштаба, вакцины в регионе достаточно. Сейчас ее более грамотно перераспределяют между учреждениями, чтобы все могли привиться без проблем и очередей. В Самаре привившиеся от коронавируса смогут выиграть ценные призы.