Ракета-носитель "Союз-2.1б" с самарскими двигателями успешно стартовала с космодрома "Байконур"

Самарская ракета-носитель успешно стартовала с космодрома "Байконур". Фото - скриншот

Самарская ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома "Байконур" в ночь на среду, 30 июня. Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса". Успешный старт ракеты с грузовым кораблем обеспечили серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов».

Старт состоялся в 2:27:20 по московскому времени. Двигатели на 1 и 2 ступенях отработали штатно. Ракета-носитель доставила на орбиту транспортный грузовой корабль, который направился к Международной космической станции (МКС).

На борту корабля запас питьевой воды и топлива, воздух и кислород в баллонах, различное оборудование, а также продукты питания и одежда для космонавтов.

На ракете нанесено изображение советского космонавта Андрияна Николаева. Он совершил одиночный полет в 1962 году продолжительность в четверо суток и парный с Виталием Севастьяновым в 1970-м году длительностью 18 суток. На тот момент полеты были рекордными по продолжительности.

Напомним, что с начала 2021 г. осуществлено 10 запусков ракет-носителей типа «Союз» с двигателями РД-107А/РД-108А с трех российских космодромов – Байконур, Восточный, Плесецк.