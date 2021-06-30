Союз работодателей поддержал массовую вакцинацию на предприятиях Самарской области

Самарские работодатели готовы убеждать сотрудников прививаться

В Союзе работодателей Самарской области положительно высказались о проведении массовой вакцинации на предприятиях региона. Об этом речь зашла на расширенном совещании, которое в честь юбилея организации провел губернатор Дмитрий Азаров. На мероприятии обсуждали итоги пандемийного года, меры поддержки для компаний и работу по сохранению здоровья трудовых коллективов в настоящий момент.

- Мы стараемся опережающими темпами получать вакцину и сбоев допущено не было, запасы у нас есть. Но здесь крайне важно, чтобы вы проводили просветительскую работу с трудовыми коллективами. Без ваших советов, убеждений работников о необходимости вакцинации вряд ли удастся добиться результата по защите здоровья, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он уточнил, что усилия руководства предприятий важны для того, чтобы сформировать коллективный, общественный иммунитет. Президент Союза Алексей Гусев поддержал главу области и отметил, что сегодня перед всеми членами Союза стоит задача объяснять коллективу необходимость прививочной кампании.

- Это позволит предприятиям полноценно работать, а значит обеспечить стабильность экономики и предотвратить снижение благосостояния и качества жизни населения, - сказал он.

Также Гусев призвал все предприятия активнее работать с правительством области в плане разработки новых, нужных мер поддержки.