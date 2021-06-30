Единый волонтерский центр создадут на базе добровольческих организаций

В Самарской области волонтеры оказывают адресную помощь

«Единая Россия» объявила о создании единого волонтерского центра на базе существующих добровольческих организаций.

Добровольцы будут помогать врачам и пациентам, а также всем, кто нуждается в какой-либо поддержке. Представители разных добровольческих организаций уже заявили, что готовы присоединиться к работе центра.

В Самарской области с первых дней пандемии в районах губернии создали волонтерские штабы, начала работу горячая линия. Адресной помощью воспользовались порядка 340 тысяч жителей региона.

- Именно в тот момент нам удалось не допустить резкого распространения болезни. И сейчас мы готовы вновь включиться в работу вместе с ОНФ, «Волонтерами – медиками» и «Волонтерами Победы», - сказал руководитель Объединенного волонтерского центра Виктор Воропаев.