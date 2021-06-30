Молодежный форум iВолга пройдет онлайн

iВолга снова пройдет в онлайн-формате. Фото - соцсети
В Самарской области изменен формат молодежного форума iВолга. Из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом форум пройдет онлайн, сообщают организаторы.
Решение об изменении формата приняли во время регионального оперштаба. В последнее время в регионе наметился рост заразившихся коронавирусом, аналогичная тенденция наблюдается по всей стране.
Сейчас разрабатывается новый порядок проведения форума. Изменится не только формат, но и его даты, форум переносят на конец августа.
В прошлом году форум также прошел в дистанционном формате.