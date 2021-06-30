В Самарской области будут судить мужчину за незаконную рубку леса на 16 млн рублей

Незаконно вырубленный лес использовался для производства древесного угля. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области будут судить 65-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконной рубке леса, сообщили в региональной полиции.

В прошлом году в Хворостянском районе выявили, что там вырублено порядка 600 деревьев. Как выяснилось, к вырубке причастен местный житель, который нанял рабочих, рассказав, что у него имеются разрешения на вырубку. На самом деле никаких разрешений не было.

Добытые деревья мужчина использовал для производства древесного угля. Нанесенный ущерб оценили в 16 млн рублей, по факту случившегося возбудили уголовное дело, также составлен административный протокол.

На имущество обвиняемого на сумму в 600 тысяч рублей наложен арест.