Каждый четвертый предприниматель сталкивался с ограничениями доступа к интернет-банку

25% предпринимателей указывают на то, что сталкивались с ограничениями доступа к интернет-банку в рамках исполнения 115-ФЗ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25% предпринимателей указывают на то, что сталкивались с ограничениями доступа к интернет-банку в рамках исполнения 115-ФЗ. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком среди более чем тысячи предпринимателей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. По мнению большинства (54%) предпринимателей, ограничения на использование интернет-банка были инициированы банком, и только 28% респондентов считают, что это было запросом со стороны налоговой службы.

Восстановление доступа заняло у многих предпринимателей (35%) до нескольких дней, и всего 12% смогли решить проблему в течение часа. Самым серьезным последствием этого события предприниматели называют упущенную бизнес-выгоду (26%), задержку в выплатах партнерам, а также потраченное на восстановление доступа время (23%).

«Непрерывный доступ к онлайн-банку и управлению финансами – ключевой фактор в стабильном развитии бизнеса, – отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. – Мы видим запрос со стороны малого бизнеса на сервисы, связанные с информированием о возможных комплаенс-кейсах, и планируем в ближайшее время представить актуальные решения этой задачи».

Исследование проводилось среди владельцев малого и микро бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Новосибирске и других крупных городах России. Подробнее о Райффайзен Бизнес Онлайн и других сервисах Райффайзенбанка для малого бизнеса можно узнать на сайте банка.