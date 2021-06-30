Олег Митяев бесплатно споет для самарцев на Грушинском фестивале - 2021 в ОДО

Олег Митяев споет для самарцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Олег Митяев выступит в ОДО в Самаре с бесплатным концертом в рамках проведения Грушинского фестиваля - 2021 в новом формате. Также в первые выходные июля пройдут концерты квартета "Необарды" и авторов-исполнителей, которые постоянно становятся гостями гала-концерта фестиваля.

В Самаре пройдут три концерта, вот только пустят на них с прививочными сертификатами или отрицательным ПЦР-тестом. На сайте организаторов фестиваля говорится, что такое решение пока не опубликовано, однако готовится к принятию. Соответственно, даже при наличии билета, но отсутствии необходимых документов, в зал попасть не получится.

2 июля Грушинский фестиваль откроет квартет «Необарды» - Ромарио, Павел Пиковский, Павел Фахртдинов, Василий Уриевский - мероприятие также пройдет в ОДО.

4 июля 2021 года в концертном зале ОДО выступит народный артист России Олег Митяев с программой «Лето это маленькая жизнь». В программе также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко.

В 19.30 4 июля пройдет заключительный гала-концерт 48 Грушинского фестиваля авторской песни. Он также состоится в ОДО. На сцену выйдут Олег Митяев, Галина Хомчик, Грушинское трио, Роман Ланкин, Ирина Сурина, Василий Уриевский и многие другие артисты.

Заказать билеты можно на сайте Кассир.ру.

Если же никуда идти не хочется, увидеть фестиваль можно будет в онлайн-формате. 2 июля в 17.00 состоится открытие онлайн-поляны, а гала-концерт на гитаре будет транслироваться 3 июля в 21.00. Все концерты в залах также будут транслироваться на сайте http://grushinfestival.ru/