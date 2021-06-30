Полина Гагарина поздравила «Тольяттикаучук» с 60-летием

Полина Гагарина выступила на фестивале КАУЧУК FEST в Тольятти, поздравив с 60-летием «Тольяттикаучук»

Известная певица Полина Гагарина выступила на фестивале КАУЧУК FEST в Тольятти, поздравив с 60-летием предприятие «Тольяттикаучук». Побывать на фестивале смогли не только работники компании, но и все желающие тольяттинцы.

Тольяттинское предприятие вносит значительный вклад в экономику региона. Так, в индустриальном парке на территории компании имеется 15 резидентов, а объем инвестиция с начала работы парка достиг 2 млрд рублей.

Есть и еще один повод для гордости – автомобиль Aurus, который использует президент страны, «обут» в шины, сделанные из тольяттинского каучука.

Генеральный директор «Тольяттикаучука» Юрий Морозов отметил, что главной ценностью предприятия являются люди. «Я надеюсь, что коллектив предприятия будет увеличиваться, но та душа, которая есть у него сегодня, сохранится», - сказал генеральный директор предприятия.