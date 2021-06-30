В Самарской области заведующая зерноскладом отравила 42 человека семенами подсолнечника с крысиным ядом

42 человека отравились, двое скончались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области под суд отдали заведующую сладом ООО «Кошелевский посад», которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, а также в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в марте 2019 года главный агроном сызранской компании «Кошелевский посад» изготовил приманку, используя семена подсолнечника и ядовитого вещества «кумарин». Смешанные с кумарином семена предназначались для борьбы с грызунами. Одну часть изготовленной приманки рассыпали по территории садов организации, а вторую часть вернули на зерносклад.

- В июле обвиняемая, которая знала о хранении на складе отравленных семян, выдала рабочему 20 мешков с семенами подсолнечника, 16 из которых были с ядовитым веществом. Эти семена в дальнейшем были переработаны в подсолнечное масло, которое доставили в столовую поселка Кошелевка Сызранского района и использовали в пищу, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

В результате, после употреблении пищи на основе отравленного масла, 42 гражданина Узбекистана были госпитализированы в больницу с признаками отравления ядовитым веществом. В августе 2019 года двое жителей Ульяновска, которые также употребляли в пищу данное масло в столовой организации, скончались.

В настоящее время следователем была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.