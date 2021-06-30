Врач рассказал, какие болезни появляются у самарцев после коронавируса

В Самаре продолжается вакцинация

После перенесенного коронавируса у жителей Самарской области развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Об этом рассказал главный внештатный терапевт регионального минздрава Олег Фатенков. Он отметил, что в период пандемии возглавлял одно из отделений ковидного госпиталя в Клиниках медуниверситета и он и его коллеги проводили обследования и аккумулировали результаты наблюдений, чтобы понять, как коронавирус сказывается на дальнейшем функционировании организма.

- Мы провели обследования 350 человек, самыми частотными последствиями оказываются артериальная гипертензия - даже если раньше она у человека не проявлялась. Также среди последствий - ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и обострение хронических заболеваний легких, - отмечает Олег Фатенков.

Причем, по словам специалиста, эти заболевания подкашивают и молодых.

- Мы недавно выписывали 18-летнюю девушку, у нее болезнь дала осложнение на вены, возник тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легкого, - рассказал случай из практики врач.

Напомним, что уже 1 июля стартует расширенная диспансеризация и в Самарской области. Тем, кто переболел коронавирусом, будут проводить расширенные обследования. Также в регионе продолжается прививочная кампания. Полностью вакцинацию прошли более 416 тысяч человек. Активнее всего прививаются жители региона старше 60 лет, много привитых среди врачей и соцработников.