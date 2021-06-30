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Общество30 июня 2021 16:14

Житель Самарской области заплатит штраф в 2 миллиона рублей за продажу алкоголя в гараже

Из гаража изъяли 1,6 литров нелегальной алкогольной продукции
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Полицейские изъяли более 1,6 тысяч литров "палёного" алкоголя

Полицейские изъяли более 1,6 тысяч литров "палёного" алкоголя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самарской области поддержала обвинительное заключение в отношении 63-летнего жителя Ставропольского района, которого обвиняют в незаконной реализации алкогольной продукции.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, не имея лицензии и разрешений, продавал в своем гараже в селе Подстепки алкогольную продукцию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в количестве 1 624 литров на сумму 121 тысяча рублей.

25 июня 2021 года суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и приговорил его к наказанию в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.