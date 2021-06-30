Флешмоб и новая стройка: показываем, как в Самаре отпраздновали 110-летие Николая Кузнецова

К юбилею со дня рождения великого конструктора устроили флешмоб. Фото ПАО «ОДК — Кузнецов»

В Самаре на минувшей неделе отпраздновали 110-летие со дня рождения гениального конструктора Николая Кузнецова. К этой дате решили приурочить не только флешмоб молодых сотрудников предприятия, названного его именем. Главным мероприятием недели стал старт строительства Центра конструкторских разработок «ОДК-Кузнецов».

- Новый центр позволит создать современную научно-исследовательскую базу, привлечь молодых специалистов, дать качественный виток развитию опытного производства. Убежден, что это будет настоящий интеллектуальный центр, формирующий будущее моторостроения, - рассказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Как проходило открытие центра, "КП-Самара" уже подробно рассказывала в материале. Публикуем видео, на кадрах которого оказались запечатлены самые интересные события праздника и флешмоб, который устроили молодые специалисты.

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