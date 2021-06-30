Следователи Самары начали проверку по факту обнаружения двух погибших при пожаре в историческом центре

Пожар унес жизни двух мужчин. Фото: СУ СКР по Самарской области

В ночь на 30 июня 2021 года на улице Куйбышева сгорел частный дом. При тушении пожара в доме были обнаружены тело двух погибших мужчин 27 и 49 лет.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Ленинский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по факту ЧП. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.