Врач-инфекционист: "В Самарской области нужно прививать 10-12 тысяч человек в день"

В Самаре продолжают приглашать на вакцинацию

В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Чтобы справиться с инфекцией, нужно прививать 10-12 тысяч человек в день - тогда достичь нужного числа привитых можно будет до осени. Об этом на пресс-конференции в "КП-Самара" рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по инфекционным болезням Елена Стребкова.

- Достичь таких цифр удастся, если к работе подключатся все крупные предприятия. Мы сейчас заключаем со всеми договоренности, чтобы приезжать и прививать прямо на рабочем месте. Это и безопаснее, ведь людям не нужно будет ходить в больницу, - отметила она.

По данным Елены Стребковой, сейчас в регионе два этапа вакцинации прошли уже 416,269 тысяч человек. В ближайшее время в Самарскую область доставят еще 70 тысяч доз Спутник V и 4 тысячи доз КовиВака. Пока же дефицита в препарате нет, чтобы можно было сделать прививку без очереди, препарат распределяют между лечебными учреждениями.

Врач также успокоила тех, кто переживает, что первую и вторую часть прививки им предлагают делать в разных лечебных учреждениях.

- Лучше, конечно, делать все в одной больнице, тогда легче вести учет. Но если вышло так, что вы привились в мобильном комплексе, а вторую часть пошли делать в другую больницу - не страшно, на результат это не влияет, - сказала Елена Стребкова.

Ранее врач рассказал, какими болезнями грозит перенесенный коронавирус.