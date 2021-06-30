В Самарской области работа системы ЖКХ максимально прозрачная и понятная для жителей

Это все и определяет стоимость, качество услуг и, соответственно, удовлетворенность граждан услугами ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 июня состоялась «Прямая линия» с президентом Владимиром Путиным. Один из жителей страны пожаловался на необоснованно завышенные цены на коммунальные услуги в их регионе. Главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова рассказала, как ведется работа в данном направлении у нас в Самаре.

- В Самарской области по поручению Дмитрия Азарова выстраивается максимально прозрачная и понятная жителям работа системы ЖКХ, которая защищает права жителей. Мы рассказываем, как правильно читать платежки, откуда получать оперативную информацию, как оспаривать начисления, - прокомментировала «прямую линию» с президентом Виктория Каткова.

По словам главы ГЖИ, одной из важнейших задач в Самарской области является повышение правовой грамотности председателей МКД, ТСЖ и т.д. Председателей советов учат правовым основам, чтобы отстаивать свою позицию перед «ресурсниками», а также основам управления имуществом.

Также в Самарской области особое внимание уделяется работе по обновлению жилищно-коммунальной инфраструктуры. Так, в последние годы активно ведется работа по замене и реконструкции сетей, что гарантирует плавный вход в отопительный сезон без прорывов и с надлежащей температурой отопления и горячей воды.