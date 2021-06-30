Самарская область становится более привлекательной для внутреннего туризма

Правительство Самарской области делает все возможное, чтобы регион привлекал туристов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области каждый год развивается туристическая инфраструктура, в настоящее время потенциал используется на 42%. По словам заместителя председателя комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике Алексея Степанова, регион останавливаться на достигнутом не планирует.

- Развитие туристического потенциала региона может значительно «подогреть» экономику, привлекая новые средства в бюджет, - отметил Алексей Степанов.

По подсчетам самарских чиновников, если ежегодно в регион будут приезжать 100 тысяч туристов, то это принесет в бюджет порядка 2 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.

Вопрос развития внутреннего туризма в России был поднят на «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что сейчас россияне из-за коронавируса опасаются ехать за границу, поэтому сейчас лучшее время для развития внутренних направлений.

- В Самарской области достаточно развитая туристическая инфраструктура, поэтому создавать новое не нужно, а нужно загружать существующее, - отметил Алексей Степанов.

В настоящее время в губернии реализуется государственная программа «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области на 2021-2025 годы». Улучшаются сферы гостиничных услуг, общественного питания, транспорт, культура, медицина и многие другие. К 2025 году в Самарской области планируется увеличить объем оказания туристических услуг до 8, 2 миллиардов рублей, а количество специалистов, занятых в отрасли, превысит 20 тысяч человек.