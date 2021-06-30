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Общество30 июня 2021 19:47

Дмитрий Азаров поручил отработать обращения жителей Самарской области к президенту в короткие сроки

30 июня 2021 года состоялась «Прямая линия» с Владимиром Путиным
Валерий СОКОЛОВ
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После получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны

После получения полного массива информации от коллег из федерального центра все обращения будут отработаны

30 июня в прямом эфире состоялась «Горячая линия» с президентом Владимиром Путиным. Жители страны задали главе государства актуальные вопросы по самым разным темам. После трансляции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки отработать все обращения, которые поступили от жителей нашего региона.

- Были затронуты вопросы по самым интересующим людей проблемам: это вопросы образования, здравоохранения, ход вакцинации и защита здоровья людей от коронавирусной инфекции, проблемы ЖКХ, дорог, строительства, обеспечения питьевой водой и многие другие, - отметил губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров поручил правительству региона и муниципалитетам определить пути решения актуальных вопросов, которые волнуют жителей Самарской области в первую очередь. Губернатор возьмет под личный контроль все обращения самарцев к президенту.