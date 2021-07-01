Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт1 июля 2021 7:05

"Крылья Советов" в контрольном матче победили "Раднички"

"Крылья" продолжают готовиться к сезону РПЛ в Сербии
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Крылья" победили в контрольном матче

"Крылья" победили в контрольном матче

Самарские "Крылья Советов" провели очередной контрольный матч в Сербии, сыграв с клубом "Раднички" из города Крагуевац.

Игра прошла на главном поле комплекса футбольной федерации Сербии. Самарцы добились победы, закончив матч со счетом 3:0. Голы забивали Роман Ежов, 16-летний форвард Сергей Пиняев и Дмитрий Ефремов.

"Крылья" готовятся к новому сезону в российской премьер-лиге. Начнут сезон самарцы двумя домашними матчами, встретившись с грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". Первая игра запланирована на 25 июля.