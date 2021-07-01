Нерпы расположились в подвале дома в Новокуйбышевске. Фото - скриншот

Детенышей нерп обнаружили в подвале дома в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщают в Центре управления регионом.

Как выяснилось, в регион нерп доставили самолетом из Улан-Удэ транзитом через Москву. Животных везли для передвижного цирка, однако, специализированное помещение, в котором они должны были содержаться, оказалось не готово их принять.

Было решено, что именно подвал дома является наиболее приемлемым местом для содержания нерп. Пока решали, где их держать, одна нерпа умерла в аэропорту. В подвале дома соорудили бассейн, где пока содержатся животные. Предполагается, что помещение для нерп в передвижном цирке подготовят до конца недели.